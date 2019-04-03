Рианна представила обновление коллекции Savage x Fenty

Певица и дизайнер снялась в новой рекламной кампании своей марки нижнего белья.

Рианна представила апрельский дроп весенней коллекции собственной марки Savage x Fenty. Судя по первому кадру кампании, в этом месяце поп-звезда пребывает в романтическом настроении: для снимка РиРи выбрала разноцветное бра, украшенное вышивкой, и трусики в духе ретро. Получилось по-весеннему нежно.