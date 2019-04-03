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Артем Кузелев

Рианна представила обновление коллекции Savage x Fenty

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  • 03 Апреля 201915:15
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Певица и дизайнер снялась в новой рекламной кампании своей марки нижнего белья.

Рианна представила апрельский дроп весенней коллекции собственной марки Savage x Fenty. Судя по первому кадру кампании, в этом месяце поп-звезда пребывает в романтическом настроении: для снимка РиРи выбрала разноцветное бра, украшенное вышивкой, и трусики в духе ретро. Получилось по-весеннему нежно.

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