Рианна станет королевой следующего Met Gala

Следующий бал Института костюма пройдет при спонсорской поддержке дома Versace и будет посвящен взаимоотношениям религии и моды.

Официальная тема Met Gala 2018 и последующей масштабной выставки в Институте костюма звучит как Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Проект станет внушительным исследованием о том, как на протяжении веков вера и религия влияют на дизайнеров. Событие будет спонсироваться домом Versace, основатель которого Джанни Версаче еще в 1990-х ввел в моду византийские кресты. На самой выставке будут представлены работы таких дизайнеров-католиков, как Рикардо Тиски, Джон Гальяно и Кристиан Лакруа. Кроме того, в экспозицию войдут одеяния священников Ватикана.

Королевой предшествующего выставке бала Met Gala 2018 организаторы назвали Рианну. Правда, пока что не известно, что этот титул предполагает. Подробности раскроются лишь 7 мая будущего года.