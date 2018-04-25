Рианна запускает линию нижнего белья

Певица и дизайнер создала новый Instagram-аккаунт, в котором анонсировала дебютную коллекцию белья.

Рианна опубликовала видео, анонсирующее запуск ее линии нижнего белья. Новая марка певицы и дизайнера получила название Savage x Fenty и уже обзавелась собственным сайтом. В данный момент на нем можно зарегистрироваться, чтобы подписаться на новостную рассылку. О том, как будут выглядеть модели и по какой цене продаваться, пока что не сообщается.