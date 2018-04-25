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Артем Кузелев

Рианна запускает линию нижнего белья

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  • 25 Апреля 201813:22
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Певица и дизайнер создала новый Instagram-аккаунт, в котором анонсировала дебютную коллекцию белья.

Рианна опубликовала видео, анонсирующее запуск ее линии нижнего белья. Новая марка певицы и дизайнера получила название Savage x Fenty и уже обзавелась собственным сайтом. В данный момент на нем можно зарегистрироваться, чтобы подписаться на новостную рассылку. О том, как будут выглядеть модели и по какой цене продаваться, пока что не сообщается.

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