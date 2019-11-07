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Артем Кузелев

Рианна запустила ювелирную линию

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  • 07 Ноября 201901:02
Сюжеты: Rihanna (Рианна), Бижутерия, украшения, драгоценности

У марки Fenty появилась ювелирная линейка, первая коллекция которой вдохновлена камеями.

Люксовая марка Рианны Fenty запустила новую коллекциею ювелирных украшений Release 10-19: Cameo. Линию составили три украшения, в дизайне которых мастера бренда отразили исторические украшений-камей, ассоциирующихся с культурой Древней Греции. Античные мотивы дизайнеры совместили с чествованием красоты темнокожих женщин. Эту мысль подчеркнули и в кампании коллекции: моделям сделали традиционные высокие прически с плетением. Что касается самих украшений, то кольцо, серьги и подвеска-трансформер выполнены из стекла и прозрачной смолы и украшены жемчугом и стеклярусом. Стоимость изделий – от 340 до 530 долларов. Купить их можно на сайте Fenty.com.

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