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Артем Кузелев

Рианна – звезда Vogue Paris. Декабрь-январь, 2017/18

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  • 04 Декабря 201712:50
Сюжеты: Rihanna (Рианна), Vogue

Поп-звезда и успешный дизайнер стала главной героиней сдвоенного зимнего номера французского Vogue.

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  • Vogue Paris. Декабрь-январь, 2017/18

Парижская версия Библии моды сделала своим читательницам исключительный рождественский подарок. Редакция выбрала Рианну на роль главной героини зимнего номера. Кроме интервью со звездой, под обложкой можно найти несколько фотосессий с участием Ри, над созданием которых работали знаменитые фотографы от Юргена Теллера до дуэта Инес и Винудх.

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