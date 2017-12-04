Рианна – звезда Vogue Paris. Декабрь-январь, 2017/18

Поп-звезда и успешный дизайнер стала главной героиней сдвоенного зимнего номера французского Vogue.
Парижская версия Библии моды сделала своим читательницам исключительный рождественский подарок. Редакция выбрала Рианну на роль главной героини зимнего номера. Кроме интервью со звездой, под обложкой можно найти несколько фотосессий с участием Ри, над созданием которых работали знаменитые фотографы от Юргена Теллера до дуэта Инес и Винудх.
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