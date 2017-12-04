Рианна – звезда Vogue Paris. Декабрь-январь, 2017/18

Поп-звезда и успешный дизайнер стала главной героиней сдвоенного зимнего номера французского Vogue.

1 / 24 Vogue Paris. Декабрь-январь, 2017/18















































Парижская версия Библии моды сделала своим читательницам исключительный рождественский подарок. Редакция выбрала Рианну на роль главной героини зимнего номера. Кроме интервью со звездой, под обложкой можно найти несколько фотосессий с участием Ри, над созданием которых работали знаменитые фотографы от Юргена Теллера до дуэта Инес и Винудх.