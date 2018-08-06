Рик Дженест покончил с собой

Стало известно, что канадский манекенщик Зомби Бой добровольно ушел из жизни.

Рик Дженест, которого весь мир знает, как покрытого с головы до пят татуировками манекенщика Зомби Боя, покончил с собой. Тело модели было обнаружено в среду у него дома в Монреале. Рику было 32 года и в последнее время, по свидетельствам знакомых знаменитости, он испытывал психологические проблемы.

Выражая свою горечь, приятельница Дженеста Леди Гага написала в своем Instagram: «Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и уничтожить стигму, что мы не можем говорить об этом. Если ты страдаешь, позвони другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга». Об этом же написал близкий друг модели Никола Формичетти, при этом упомянув номер телефона службы доверия.