Рик Оуэнс анонсировал выход новой коллекции мебели

Дизайнер создал коллекцию мебели, которую представит на выставке в Лондоне в этом месяце.

В портфолио Рика Оуэнса не одна коллекция мебели, дизайнер создает не только одежду. Очередные предметы и интерьера, объединенных название Glade, Оуэнс представит в лондонской галерее Carpenters Workshop Gallery. Увидеть и купить мебель, созданную Риком, здесь можно с 16 сентября по 25 октября. В коллекцию вошли тумбы, стулья, декоративные короны и кровать.