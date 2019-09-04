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Артем Кузелев

Рик Оуэнс анонсировал выход новой коллекции мебели

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  • 04 Сентября 201923:12
Сюжеты: Rick Owens

Дизайнер создал коллекцию мебели, которую представит на выставке в Лондоне в этом месяце.

В портфолио Рика Оуэнса не одна коллекция мебели, дизайнер создает не только одежду. Очередные предметы и интерьера, объединенных название Glade, Оуэнс представит в лондонской галерее Carpenters Workshop Gallery. Увидеть и купить мебель, созданную Риком, здесь можно с 16 сентября по 25 октября. В коллекцию вошли тумбы, стулья, декоративные короны и кровать.

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