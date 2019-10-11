Рик Оуэнс будет награжден за вклад в развитие моды

Дизайнер получит награду из рук Ким Кардашьян и Канье Уэста на торжественной церемонии Night of Stars.

Ежегодная церемония вручения наград Night of Stars состоится 24 октября в Нью-Йорке. Одна из наград в этот вечер будет вручена Рику Оуэнсу в номинации «Суперзвезда». Премию дизайнеру вручат Ким Кардашьян и Канье Уэст. Кроме Рика, статуэтки достанутся и другим деятелем модной индустрии. Так, модель Иман получит награду «Первопроходец» из рук актрисы Лаверны Кокс. В числе других лауреатов этого года Ральф Руччи, Донна Каран, Гуччи Уэстман, Брэндон Максвелл и Дельфина Кракофф. Среди почетных гостей можно будет увидеть Кристи Тарлингтон, Нину Гарсия, Грейс Коддингтон и Марту Стюарт.