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Артем Кузелев

Рик Оуэнс будет награжден за вклад в развитие моды

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  • 11 Октября 201910:26
Сюжеты: Rick Owens

Дизайнер получит награду из рук Ким Кардашьян и Канье Уэста на торжественной церемонии Night of Stars.

Ежегодная церемония вручения наград Night of Stars состоится 24 октября в Нью-Йорке. Одна из наград в этот вечер будет вручена Рику Оуэнсу в номинации «Суперзвезда». Премию дизайнеру вручат Ким Кардашьян и Канье Уэст. Кроме Рика, статуэтки достанутся и другим деятелем модной индустрии. Так, модель Иман получит награду «Первопроходец» из рук актрисы Лаверны Кокс. В числе других лауреатов этого года Ральф Руччи, Донна Каран, Гуччи Уэстман, Брэндон Максвелл и Дельфина Кракофф. Среди почетных гостей можно будет увидеть Кристи Тарлингтон, Нину Гарсия, Грейс Коддингтон и Марту Стюарт.

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