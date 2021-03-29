Рик Оуэнс и Dr. Martens представили первую модель из совместной коллекции

Британский обувной бренд объединился с дизайнером Риком Оуэнсом, чтобы выпустить совместную коллекцию. Известно, что капсула будет состоять из двух частей и станет «самым смелым сотрудничеством на сегодняшний день».

Коллаборация, которую в Dr. Martens назвали «давно назревшей», представляет собой коллекцию из двух частей, посвященную темной андеграундной эстетике Рика Оуэнса. Первую часть капсулы выпустили в марте, вторая будет представлена в мае.

Оуэнс известен своим постапокалиптическим переосмыслением бруталистского направления в моде и эксцентричной архитектурой выпускаемой им одежды. В рамках коллаборации дизайнер по-новому взглянул на классические ботинки Dr.Martens 1990-х годов. Так модель на платформе 1460 Bex получила фирменную систему шнуровки Рика Оуэнса и демонстрирует любовь дизайнера к темной гламурной эстетике.

Первый дизайн, выпущенный 20 марта 2021 года, выполнен из черной гладкой кожи и дополнен парой черных шнурков, подкладкой для носков с двумя лейблами и серо-коричневой петлей на заднике. Кроме того, ботинки на подошве двойной высоты отделаны двойной – серо-коричневой и желтой – прошивкой. Модель Dr. Martens x Rick Owens уже доступна на сайте обувной марки и в избранных магазинах партнеров по цене 299 фунтов.

Отметим, это не первая обувная коллаборация Рика Оуэнса. Ранее американский дизайнер сотрудничал с Birkenstock, Veja и Converse.