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Артем Кузелев

Рик Оуэнс примет участие в выставке в Таллине

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  • 03 Мая 201910:38
Сюжеты: Rick Owens

Художественный музей Kumu представит проект, экспонаты для которого дизайнер отбирал вместе с рэпером Тонни Кэшем.

В эту пятницу 3 мая в Таллине откроется выставка The Pure and The Damned. Экпозиция расположится в стенах музея Kumu, а главной ее особенностью станет сотрудничество Рика Оуэнса и рэпера Тонни Кэша. Соавторы отобрали для проекта свои лучшие работы, а также создали несколько совместных экспонатов. Посетить выставку можно будет до 15 сентября этого года.

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