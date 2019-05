Рик Оуэнс примет участие в выставке в Таллине

Художественный музей Kumu представит проект, экспонаты для которого дизайнер отбирал вместе с рэпером Тонни Кэшем.

В эту пятницу 3 мая в Таллине откроется выставка The Pure and The Damned. Экпозиция расположится в стенах музея Kumu, а главной ее особенностью станет сотрудничество Рика Оуэнса и рэпера Тонни Кэша. Соавторы отобрали для проекта свои лучшие работы, а также создали несколько совместных экспонатов. Посетить выставку можно будет до 15 сентября этого года.