Рик Оуэнс создал «квадратные» кеды для марки Converse

Поработав ранее с марками Adidas и Veja, Рик Оуэнс разработал новую модель обуви для бренда Converse. В рамках коллаборации на свет появились высокие кеды на платформе с квадратным носом, что стало очень необычным для компании. Глобальный вице-президент Converse по обуви Брэндис Рассел отмечает, что это стало первым случаем за сто лет, когда марка представила модель с квадратным носом.

«Я просто ненавидел неформальный и загородный стиль кроссовок. Когда появилась группа Ramones, их лохматые волосы, байкерские куртки, потертые джинсы и кеды потрясли американский стиль. Я уже много лет думаю о них [Converse], поэтому, когда они предложили сотрудничество, это показалось мне хорошим и естественным поступком», – рассказал Рик Оуэнс.