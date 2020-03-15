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Артем Кузелев

Рик Оуэнс создал спортивную коллекцию для марки Champion

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  • 15 Марта 202011:28
Сюжеты: Rick Owens

В продаже на официальном сайте марки Rick Owens появились вещи из новой капсульной коллекции дизайнера.

Рик Оуэнс выступил в не совсем привычном для себя амплуа, в котором ему удается редко поработать. Дизайнер создал капсульную коллекцию для спортивного бренда Champion. Капсулу, адресованную и мужчинам, и женщинам, составили повседневные плащи и костюмы, а также худи, шорты и спортивные брюки. «Я помню, как мои кузены носили Champion в 1970-х. Этот логотип просто застрял у меня в голове», – поделился впечатлениями о бренде дизайнер.

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