Рик Оуэнс создал спортивную коллекцию для марки Champion

В продаже на официальном сайте марки Rick Owens появились вещи из новой капсульной коллекции дизайнера.

Рик Оуэнс выступил в не совсем привычном для себя амплуа, в котором ему удается редко поработать. Дизайнер создал капсульную коллекцию для спортивного бренда Champion. Капсулу, адресованную и мужчинам, и женщинам, составили повседневные плащи и костюмы, а также худи, шорты и спортивные брюки. «Я помню, как мои кузены носили Champion в 1970-х. Этот логотип просто застрял у меня в голове», – поделился впечатлениями о бренде дизайнер.