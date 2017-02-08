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Артем Кузелев

Рикардо Тиши и NikeLab продолжат сотрудничество

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  • 08 Февраля 201710:53
Сюжеты: Nike

Через несколько дней после объявления об увольнении из Givenchy Рикардо Тиши сообщил, что продолжит сотрудничество с маркой NikeLab.

Четвертая коллекция дизайнера для спортивной марки вдохновлена 1980-ми годами, баскетболом и скейт-культурой. Все модели коллекции будут представлены в двух расцветках: черно-красной и черно-белой. При создании по-прежнему используются самые передовые технологии в области спортивной одежды, а также высококачественная кожа. Лицом рекламной кампании назначена муза Рикардо Тиши Белла Хадид. Официальная премьера коллекции состоится в Нью-Йорке 10 февраля, а в продажу по всему миру капсула поступит 23 числа этого же месяца.

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