Рикардо Тиши и NikeLab продолжат сотрудничество

Через несколько дней после объявления об увольнении из Givenchy Рикардо Тиши сообщил, что продолжит сотрудничество с маркой NikeLab.

Четвертая коллекция дизайнера для спортивной марки вдохновлена 1980-ми годами, баскетболом и скейт-культурой. Все модели коллекции будут представлены в двух расцветках: черно-красной и черно-белой. При создании по-прежнему используются самые передовые технологии в области спортивной одежды, а также высококачественная кожа. Лицом рекламной кампании назначена муза Рикардо Тиши Белла Хадид. Официальная премьера коллекции состоится в Нью-Йорке 10 февраля, а в продажу по всему миру капсула поступит 23 числа этого же месяца.