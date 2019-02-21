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Артем Кузелев

Рикардо Тиши создаст костюмы для оперы

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  • 21 Февраля 201921:37

Художница и давняя приятельница дизайнера Марина Абрамович собирается поставить спектакль о Марии Каллас.

Премьера оперы «Семь смертей» запланирована на 2020 год. На данный момент известно, что спектакль, посвященный Марии Каллас впервые покажут на сцене Мюнхенского оперного театра, а затем в Лондоне, Берлине и Москве. Постановщицей станет Марина Абрамович. Именно она и пригласила своего приятеля поработать над коллекцией костюмов для артистов: «Я поговорила с Рикардо о персонажах оперы, и он получил полную свободу действий. Наше сотрудничество основано на доверии. Рикардо не может работать, когда его ограничивают».

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