Рикардо Тиши создаст костюмы для оперы

Художница и давняя приятельница дизайнера Марина Абрамович собирается поставить спектакль о Марии Каллас.

Премьера оперы «Семь смертей» запланирована на 2020 год. На данный момент известно, что спектакль, посвященный Марии Каллас впервые покажут на сцене Мюнхенского оперного театра, а затем в Лондоне, Берлине и Москве. Постановщицей станет Марина Абрамович. Именно она и пригласила своего приятеля поработать над коллекцией костюмов для артистов: «Я поговорила с Рикардо о персонажах оперы, и он получил полную свободу действий. Наше сотрудничество основано на доверии. Рикардо не может работать, когда его ограничивают».