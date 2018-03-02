Рикардо Тиши стал креативным директором Burberry

Итальянский дизайнер сменит Кристофера Бейли уже в этом месяце.
Британский дом моды объявил имя нового креативного директора. Назначение стало большой неожиданностью для тех, кто следил за ситуацией, однако с этого месяца марку возглавит Рикардо Тиши. К своим обязанностям дизайнер приступит 12 марта.
Кристофер Бейли представил свою финальную коллекцию Burberry две недели назад в Лондоне. Прощаясь с британским домом, дизайнер посвятил ее ЛГБТ-сообществу и гармонично объединил традиционную клетку с радужными полосками.
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