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Артем Кузелев

Рикардо Тиши стал креативным директором Burberry

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  • 02 Марта 201810:17
Сюжеты: BURBERRY

Итальянский дизайнер сменит Кристофера Бейли уже в этом месяце.

Британский дом моды объявил имя нового креативного директора. Назначение стало большой неожиданностью для тех, кто следил за ситуацией, однако с этого месяца марку возглавит Рикардо Тиши. К своим обязанностям дизайнер приступит 12 марта.

Кристофер Бейли представил свою финальную коллекцию Burberry две недели назад в Лондоне. Прощаясь с британским домом, дизайнер посвятил ее ЛГБТ-сообществу и гармонично объединил традиционную клетку с радужными полосками.

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