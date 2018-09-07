Рикардо Тиши украсил весь мир монограммой Burberry

Элементы обновленного фирменного стиля британской марки появились на зданиях и объектах в разных городах планеты.

Уже 17 сентября в рамках Недели моды в Лондоне Рикардо Тиши представит свою дебютную коллекцию для Burberry. Пока же дизайнер интригует поклонников изменением фирменного стиля британской марки и необычными промо. Например, в последние дни в некоторых городах по всему миру в обновленную монограмму Burberry оделись целые здания, автобусы, скульптуры и даже пляжные зонтики. За создание кампании отвечал графический дизайнер Питер Сэвилл, а найти снимки можно в соцсетях по хэштегу #thomasburberrymonogram.