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Артем Кузелев

Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче

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  • 13 Апреля 201713:54
Сюжеты: Versace

Кастинг криминального сериала-антологии Райана Мерфи «Американская история преступлений» пополнился новым участником.

Режиссер и продюсер Райан Мерфи постепенно раскрывает все карты. На днях стало известно, что в очередном сезоне криминального сериала «Американская история преступлений», посвященного убийству Джанни Версаче, сыграет Рики Мартин. Певец получил роль любовника кутюрье, стилиста Антонио Д’Амико .

Отдельно Мерфи сообщил, что в новом сезоне будет десять серий. Кроме Мартина, роли в нем достались Пенелопе Крус, которая сыграет Донателлу, и Эдгару Рамиресу, который исполнит роль самого Джанни Версаче.

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