Римма Тайбулатова стала "Лучшим дизайнером" на ежегодной премии от Megapolis Time

6 декабря в Москве состоялась IV-я ежегодная премия "Лучшие из лучших" по версии Megapolis Time. Ежегодно редакция издания выделяет наградами профессионалов в различных отраслях.

Нынешний год по известным всем причинам был особенно сложным для бизнеса, поэтому даже непривычному камерному празднику были особенно рады. Атмосфера двухчасового вечера была доброжелательной и светлой. Этого так не хватает сегодня! Присутствующие гости явно соскучились по ярким мероприятиям и активно поддерживали каждого лауреата премии, выходящего на сцену, и с удовольствием вставали с мест для танцев под зажигательные песни выступающих артистов.

Ведущими церемонии выступили главный редактор и учредитель премии от Megapolis Time - продюсер, специалист по PR, теле и радио-ведущий - Иван Ирбис - и очаровательная Жанна Тайбулатова - восходящая звезда, певица и «Лучшая ведущая мероприятий-2020».

Иван отметил важность взаимодействия, поддержки друг друга в столь сложное время, а также на навык успешных предпринимателей - быстро реагировать на изменения, и применять новые решения, чтобы не просто остаться на плаву, а расти, развиваться вопреки всему. Всего было вручено 23 златокрылых статуэток: 2 награды вручены компаниям - социальной сети "Illumimapi" и "Продукту Года" - Чаю "Родной", остальные - экспертам в различных областях.

Обладателем награды "Лучший дизайнер года" стала Римма Тайбулатова. В качестве наглядного доказательства, дизайнер устроила королевский показ под лозунгом: «Цвет настроенья - синий». Роскошные вечерние платья с королевским синим цветом в качестве главной ноты в образах, стали кульминацией праздника.

Номинантов премии приехали поддержать специально приглашенные артисты: Юлия Лут, Сабира Илиева. На сцене City Voice также выступили отмеченные наградами: группа Твоя Вина, Анастасия Стоун, певица Miravi и Алина Делисс.

Все лауреаты IV-премии от журнала «Megapolis Time»

Жанна Тайбулатова («Лучшая ведущая мероприятий»)

CITY VOICE («Лучшее караоке года»)

ТВОЯ VINA («Лучшая группа»)

Анастасия Стоун и песня «911» («Лучший музыкальный проект)

Лилия Лещинская («Косметолог года»)

Наталья Мегрина («Лучший beauty-эксперт)

Miravi («Певица года»)

Римма Тайбулатова («Лучший fashion-дизайнер)

Галина Шенкман («Психолог Года»)

Регина Шульжевская («Лучший Ментор по трансформации»)

Алина Воля - клип «Ниже нуля» («Лучший клип года»)

«Миллионы Миллиардов» Максима Михеенко («Книга года»)

Анастасия Витталь («Адвокат года»)

Инесса Фицеж («Стоматолог года»)

Алина Делисс - «Печалька» («Лучшая песня года»)

Регина Ромманова («Автор песен года»)

ILLUMIMAPI («Лучшая социальная сеть»)

Чай «Родной» («Продукт года»)

Юлия Зубань («Лучшая Радиоведущая»)

Евгения Штефан («Лучшая телеведущая»)

Саниям Коваль («Человек года»)

Ирина Верхуша («Прорыв года»)