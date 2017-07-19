RIVA MOSCOW: отдых в большом городе

Вам кажется, что трудно оставаться элегантными в пропитанном летним зноем мегаполисе с раскаленными крышами и плавящимся асфальтом, где ноги сами ведут вас к ближайшему фонтану? Опцию «носить как можно меньше одежды» мы не рассматриваем – мы все-таки в большом городе, а не на курортном побережье. Как же правильно подобрать летний гардероб, чтобы с честью и стилем выдержать и жару, и ливни с грозами, не поступившись собственным чувством прекрасного?

Героини нового фотопроекта российской марки RIVA Moscow не могут отложить свою супер важную работу и отправиться в отпуск в дальние края, но это не значит, что они останутся без сил – хорошо отдохнуть можно и в пределах любимого города, на его водных просторах. Прокатиться на яхте, катере или речном теплоходе – это не просто побег из офисных джунглей, это самая настоящая эмоциональная перезагрузка и физическая подзарядка для организма, которая дарит позитив и изрядную порцию жизненной энергии, возможность подышать свежим воздухом, насладиться проплывающими пейзажами, расслабиться от созерцания спокойной синей глади.

Для подобного отдыха и гардероб должен быть соответствующим: максимальная релаксация, никаких неудобных деталей, слишком обтягивающих фасонов, замысловатого кроя, непрактичных материалов. Только благородные и дышащие ткани, полуприталенные силуэты, превосходное качество пошива – все то, чем выгодно отличается продукция компании RIVA Moscow, чья модная одежда целиком и полностью изготавливается в России. Ассортимент бренда постоянно обновляется и соответствует самым высоким требованиям. Профессиональные технологи собственного дизайн-бюро в поиске вдохновения отталкиваются от самых актуальных мировых трендов, учитывая при этом климатические, ментальные и стилистические особенности нашей страны.

Кодовое слово для речной прогулки – комфорт, подразумевающий легкость, непринужденность, естественность и приятность к телу человека, присущие стилю кэжуал, хотя образ не лишен мягкой женственности и некой доли кокетства. Такой оригинальный микс городского и круизного стилей идеален для девушек, умеющих составлять комплекты, исходя из собственного настроения и состояния внутреннего мира, ведь только тогда они получаются гармоничными и отражающими индивидуальность.

Традиционным принтом данного стиля являются контрастные полоски разных цветов, которые могут творить настоящие оптические чудеса: скрывать лишние килограммы вертикальными полосками, вырисовывать соблазнительную фигуру «песочные часы» диагональными полосками, виртуально переносить на море при помощи классических широких горизонтальных полос. Ассоциируются с яхтенной тематикой и рисунки в виде морских узлов и якорей: блуза, украшенная якорным принтом, в сочетании с белыми брюками подчеркнет приобретенный загар и навеет отпускное настроение. Образ предполагает использование аксессуаров по минимуму, ведь его суть и заключается в простоте и свободе: окажется вполне достаточно солнцезащитных очков, головного убора, шейного платка и коралловых сережек.

Кажется, сама погода будет довольна таким эффектным образом и подарит его обладательнице много теплых солнечных дней. Но не стоит думать, что так одеваться уместно лишь во время отдыха. Круизный стиль универсален, а его компоненты прекрасно вписываются и в комплекты на каждый день, оживляя их и придавая им сладкое послевкусие отлично проведенного отпуска. В блузке с кокетливым бантом и синей юбке-миди или тельняшке и бирюзовых шортах правильной длины так приятно прогуляться по тенистым улицам, сходить на пятничный вечерний девичник, на первое свидание или даже отправиться на работу, если неформальная офисная обстановка не обязывает к строгому дресс-коду.

Приобретая вещи из последних коллекций RIVA Moscow, вы сможете не только сформировать базовый гардероб по доступной цене, но и поддержать российского производителя.

Текст: Екатерина Скьявоне

Над проектом работали:

Продюсер: Евгения Бергер

Фотограф: Алексей Маслов

Стилист: Катерина Маслова

Визажисты: Вера Кислицина, Елена Зубкова, Алёна Ищенко

Модели: Ангелина Попова, Анна Ахмадеева, Ксения Коскина

RIVA MOSCOW

www.riva-msk.ru

@riva-msk