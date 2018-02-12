RIVADU: Все плюсы российского стиля

Не важно, живете ли вы в никогда не спящем мегаполисе или в тихом городке в провинции – ваш стиль продиктован не только личным вкусом, но и в равной степени соображениями практичности и эстетичности. Очень трудно соблюсти баланс этих двух стилистических «ингредиентов». Порой бывает сложно найти одежду отечественного производства, учитывающую как климатические условия разных регионов нашей страны, так и стремление ее обитательниц к яркой, насыщенной и активной жизни. Однако все больше модных брендов, рожденных в России, завоевывают гардеробы местных красавиц. И речь идет не столько о выбранном курсе на импортозамещение, сколько о желании российских марок делать по-настоящему качественную и носибельную одежду, соперничающую с лучшими европейскими домами моды.

Одна из таких компаний, поставляющих эксклюзивные платья, блузки, юбки, брюки, сарафаны в бутики и торговые центры по всей стране, носит название RIVADU. Мы побеседовали с коммерческим директором бренда Евгенией Бергер о преимуществах российской модной одежды.

- Чем одежда от российского производителя может быть выигрышнее зарубежной продукции?

- Сегодня в России представительницы прекрасного пола готовы покупать товары отечественного производства, об этом свидетельствуют данные исследований потребительской активности. Наш бренд не стремится конкурировать с марками с интернациональным охватом. Мы просто отшиваем качественные, идеально сидящие на различных типах женской фигуры вещи из натуральных материалов – и делаем это хорошо!

- Что значит делать одежду хорошо?

- Это значит скрупулезно выверенная работа квалифицированных закройщиков и швей, наличие собственного дизайн-бюро, в котором не только идет постоянный поиск свежих идей и тенденций, но и создание экспериментальных образцов новых коллекций. Это и применение высокотехнологичного оборудования, и строжайший контроль качества: от обработки края до самых мельчайших деталей. Мы тщательно подбираем команду, чтобы составляющие ее работники относились к качеству производимых вещей так, будто они шьют их для самих себя.

- Ваша покупательница – кто она?

- Наши цены, несмотря на высокое качество продукции, достаточно демократичны и доступны практически каждой, поэтому возрастная амплитуда наших клиенток довольно широкая: от вступающих во взрослую жизнь студенток колледжей и университетов до состоявшихся в своих профессиях женщин, успешных бизнес-вумен, молодых мам и следящих за собой леди старшего возраста. Мы предполагаем, что наша покупательница имеет собственное, ярко выраженное чувство вкуса и стиля, которое очень важно для наших дизайнеров – так же, как образ жизни мультитаскинг, диктующий определенный дресс-код и практические рекомендации к одежде. Наши вещи, в первую очередь, обязаны быть комфортными в носке и неприхотливыми в уходе, как того требует энергичный ритм занятой современной женщины. Это вполне достижимо, если не делать ставку на сложный крой, а подбирать дышащие ткани преимущественно из натуральных волокон и красивую, но при этом удобную и надежную фурнитуру.

- Откуда черпается вдохновение на создание новых коллекций?

- Вдохновение может настичь нас в любом месте, в любое время, по любому поводу. Стоит лишь внимательно присмотреться к окружающим нас людям, среди них порой кроются настоящие королевы стрит-стайла и так называемого городского шика. Этот новый тренд мгновенно завоевал сердца многих модниц двадцать первого века, потому что он гармонично вбирает в себя эстетику минимализма и классику делового стиля, сочетая их с расслабленной неформальностью и пикантной толикой нарочитой небрежности. Еще одна привлекательная характеристика данного стиля – его потрясающая универсальность: купленное вами платье легко впишется в уже имеющийся гардероб, не только украсив его, но и решив вечную женскую проблему «шкаф забит, а надеть нечего!». Вы будете часто выбирать именно его, благодаря его способности адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам и оказаться пригодным как для работы, так и для свободного времени в компании друзей или любимого человека. Который, несомненно, обязательно скажет комплимент вашей обновке от модного бренда RIVADU.