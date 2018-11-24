Роберто Кавалли оскорбил Кьяру Ферраньи

Итальянский дизайнер публично унизил бизнесвумен и икону стиля.

На днях Кьяра Ферраньи опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой позирует перед зеркалом в нижнем белье. Однако привычный шквал лайков и одобрительных комментариев от поклонников разбавила реплика Роберто Кавалли. Дизайнер публично оскорбил девушку, написав: «Ты рекламируешь свой пупок! Кем ты себя возомнила! Ты просто денежная машина! В том, что ты делаешь, нет ни любви, ни искренности».

Кьяра не удостоила ответом комментарий, зато под ним появился другой, от мужа Ферраньи, рэпера Fedez: «Пожалуйста, скажите, что это фейк». Попросить у одной из влиятельных персон европейской моды прощения Кавалли до сих пор не удосужился.