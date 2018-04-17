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Артем Кузелев

Робот-стилист для подбора правильной рубашки

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  • 17 Апреля 201810:56

Компания Proper Cloth представила робота, который поможет мужчинам подобрать идеальную рубашку.

Разработчики из Proper Cloth обрадовали мужчин релизом робота-стилиста. Новинка, получившая название Smart Sizes, умеет подбирать идеальные рубашки, ориентируясь на индивидуальные особенности и запросы. Искусственный интеллект опрашивает пользователя по 11 пунктам о предпочтениях в одежде и привычках. После обработки полученных данных система выдает ответ (стиль, расцветка, силуэт, ткань и т.д.) из собственного информационного банка, который регулярно пополняется и в данный момент содержит около 5000 моделей.

Тесты показали, что ошибается высокотехнологичный стилист лишь в 3% случаев. Стоимость консультации составляет 100 долларов.

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