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Артем Кузелев

Рок-коллекция Saint Laurent для Colette

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  • 22 Ноября 201711:09
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Colette

Легендарный парижский универмаг продолжает прощаться с клиентами специальными капсульными ведущих домов моды.

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  • Saint Laurent для Colette

Меньше чем через месяц, 20 декабря, знаменитый парижский универмаг Colette навсегда закроет двери. В честь прощания магазин объединился с несколькими модными марками, чьи специальный коллекции в течение последних месяцев сменяли друг друга в торговом пространстве. Очередным приятным сюрпризом стала коллекция дома Saint Laurent, вдохновленная рок-музыкой и ретро-настроением.

Чтобы достойно попрощаться с любимым универмагом парижский дом моды объединился с такими известными брендами, как Arkaic Concept, Polaroid, Pierre Marcolini, Vespa и Ruby. Марка кастомизировала их знаковые модели и продукты, которые и составили капсулу. Коллекцию выставят на первом этаже Colette 27 ноября, где она будет экспонироваться до самого закрытия магазина.

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