Roku Fleeting Beauty: учимся видеть красоту в каждом моменте

Карантин - не время для переживаний, а лишний повод взглянуть на свою жизнь по-новому. Именно поэтому бренд Roku запустил кампанию Fleeting Beauty, в основу которой легла японская философия ваби-саби, помогающая увидеть красоту в каждом моменте жизни.

В проекте приняли участие популярные Instagram-блогеры: Ирина Хакамада, Сергей Сухов, Виталий Истомин, Александр Рогов, Саша Унисекс и Анна Цуканова-Котт.

Бизнес-тренер Ирина Хакамада в своем аккаунте рассказала о том, как научиться наслаждаться моментом здесь и сейчас, проиллюстрировав свои слова красивой притчей. https://www.instagram.com/p/B_MfUmxIWbY/?igshid=1hcl9ui1tj07n

Travel-блогер Сергей Сухов напомнил о мимолетной красоте цветения Сакуры – дерева, которое расцветает в Японии всего на несколько дней, и побудил своих подписчиков находить прекрасное даже в самые темные времена. https://www.instagram.com/p/B_W3YkXI31t/?igshid=1p3m819r818qh

Будучи шеф-поваром ресторана Сахалин и поклонником философии шунь, Виталий Истомин поделится рецептом японского тартара из лосося и коктейля на основе джина Roku. https://www.instagram.com/tv/B_hFV-qHSbM/?igshid=ygwqua9c6kr4

Стилист и дизайнер Александр Рогов расскажет о своей любви к кимоно. Одна из самых преданных поклонниц восточной культуры и талантливая тату-художник Саша Унисекс нарисует эскиз татуировки, вдохновленный философией ваби-саби и стремлением быть счастливой в процессе всего жизненного пути. Завершающим элементом в кампании Fleeting Beauty станет креативное видео актрисы и режиссера Анны-Цукановой Котт, в котором она отразит любовь к современной Японии.