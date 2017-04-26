Рома Жуков отметил двойной юбилей и презентовал дуэтную песню с Анастасией Волочковой!

На выходных популярный певец, любимец публики Рома Жуков отметил двойной юбилей в гостеприимном ресторане «Perfect». Известному певцу и композитору исполнилось 50 лет, и так совпало, что 30 из них он провел на сцене. Еще в конце 80х Рома успешно ворвался на музыкальный олимп с песнями «Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики», «Первый снег», «Слепой рассвет», «Мои девчонки» и спустя десятилетия его хиты, как и современные композиции, остаются популярными и любимыми несколькими поколениями слушателей.



В этот праздничный день юбиляр встречал родственников, друзей, коллег по цеху царским застольем от шеф-повара ресторана «Perfect» и богатой винной картой. Гости же в свою очередь дарили огромные букеты цветов, теплые поздравления и шикарные подарки. Среди медийных гостей, поздравляющих артиста со сцены были замечены: Анастасия Волочкова, король пародии Александр Песков, Михаил Муромов, актер Тимур Ефременков, нумеролог Клара Кузденбаева, Пьер Нарцисс, Слава Мартов, композитор Игорь Кезля, певица Паола, актер Роман Огнев, DJ Fisun, группа «Сладкий Сон», Наталья Буйницкая, Сергей Чумаков, актер Антон Ескин, певица Татьяна Лихачева, группа «Божья Коровка», Юлия Корелина (караоке Pick UP), Аркадий Киселев (АвтоЛедиШоу), пародист Егор Расторгуев, скрипач Айк-S, Владимир Лунев, Гера Грач.

Так же юбиляр презентовал и свой продюсерский проект бойбенд «Миха&Ники», где солируют Миша Королев и сын певца Никита Жуков. Юные таланты совместно с «папой Ромой», группой «Джинсовые мальчики» и Полиной Жуковой (старшей дочерью певца) исполнили несколько зажигательных песен.

Празднование продолжалось до самого утра с песнями, танцами и тостами под искромётные шутки ведущего вечера, популярного конферансьеРуслана Мамедова.

«Полувековой юбилей, это обычно и грустно и радостно, но сегодня было только радостно. Спасибо моей семье, моим дорогим гостям, они задали Событию такой праздничный тон. Все остались довольны и дети и взрослые, а это значит, что все прошло отлично», - признался Роман.

Впереди у Жукова много планов как творческих, так и «житейских». Но с уверенностью можно сказать одно, к своим пятидесяти он уже успел стать не только музыкальной легендой, но и посадить дерево, построить дом и «родить» двоих сыновей и пятерых дочерей. Как признается сам певец, на достигнутом он останавливаться, не намерен.



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