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Артем Кузелев

Роман Марии Грации Кьюри с балетом продолжается

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  • 08 Августа 201912:23
Сюжеты: Dior

Креативный директор парижского дома Dior придумала коллекцию костюмов для новой постановки хореографа Себастьяна Берто.

Мария Грация Кьюри продолжает сотрудничество с разными балетными труппами. На этот раз креативный директор Dior разработала линейку костюмов для новой танцевальной постановки французского хореографа Себастьяна Берто. Премьера спектакля «Утопия» прошла на фестивале Origen в швейцарском театре Julier Tower.

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