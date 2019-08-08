Роман Марии Грации Кьюри с балетом продолжается

Креативный директор парижского дома Dior придумала коллекцию костюмов для новой постановки хореографа Себастьяна Берто.

Мария Грация Кьюри продолжает сотрудничество с разными балетными труппами. На этот раз креативный директор Dior разработала линейку костюмов для новой танцевальной постановки французского хореографа Себастьяна Берто. Премьера спектакля «Утопия» прошла на фестивале Origen в швейцарском театре Julier Tower.