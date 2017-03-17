Романтика по-британски: Lamoda и Dorothy Perkins представили коллекцию весна-лето 2017

15 марта в московском ресторане «Турандот» состоялся пресс-завтрак, посвященный презентации новой коллекции британского бренда Dorothy Perkins, эксклюзивно представленного на Lamoda.

Блогеры, звезд, редакторы моды и стилисты ведущих российских изданий собрались в Серебряном зале ресторана, чтобы первыми увидеть новую коллекцию Dorothy Perkins.

Гостям представили главные модели, раскрывающие исключительную женственность коллекции. Утонченные цветочные принты, изысканная вышивка, летящие воланы, воздушное кружево, полупрозрачные ткани, чистые краски и мягкие силуэты – все это создает по-весеннему легкое и романтичное настроение. Образы коллекции идеально дополняют стильные аксессуары: мюли всевозможных оттенков, сияющие босоножки, замшевые лодочки с изящным декором, сумки и клатчи в пастельной гамме. Как отметила креативная команда марки, девушка Dorothy Perkins в новом сезоне – словно английская роза, пленяющая нежностью, утонченностью и красотой.

Все модели весенне-летней коллекции эксклюзивно представлены в интернет-магазине Lamoda в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

Звездными гостями мероприятия стали: Аврора, Валерия Гай Германика, Анна Цуканова – Котт, Вера Панфилова, Полина Филоненко, Анна Невская, Евгения Малахова, Полина Полякова, Лоя, Елена Князева, Елена Успенская, Анастасия Крайнова, Антонина Клименко.