Ромашки и мода: трендовые образы от дизайнеров

Романтичный июльский праздник, символом которого стала скромная, но такая очаровательная ромашка, может быть отличным поводом, чтобы вдохновиться цветочными мотивами и добавить в свой гардероб новые краски нежности и лирики.

Дизайнеры уже давно влюблены в ромашку и не устают восхищаться этой красоткой полей, которую во всем мире обожают не меньше, а может, даже и больше, чем самые изысканные садовые цветы.

Силуэт, фактура и цвета ромашки отражаются в миллионе произведений искусства, а также современного дизайна и, безусловно, моды.

И новая коллекция Oscar de la Renta это живописно доказывает: ромашки цветут на роскошных платьях, разрисованных в духе полотен импрессионистов, ромашки сияют на рельефных золотых туниках и именно воздушные ромашки ослепляют белоснежным светом на кружеве платья невесты!

Однако ромашки - цветок не только для избранных, они дарят свою красоту всем и каждому. Создать стильный летний ромашковый look очень просто: достаточно познакомиться с трендовыми образами этого сезона!

Молочно-солнечная палитра ромашки органично дружит с мягкими лазурно-голубыми, лавандовыми, пудровыми, мятными и сливочными оттенками, поэтому ромашковые принты будут уместны почти всегда.

Особенно, на джинсах, которые можно под настроение разрисовать и дома самой.

Удивительно, но факт: драматичные и яркие цвета также станут отличным фоном или холстом для ромашковых узоров: чёрный, фиолетовый, а также сочная функция, озорной жёлтый или страстный алый создадут идеальный контраст.

Например, в коллекции купальников Calzedonia замечены соблазнительные бикини с фантазийной бело-красной ромашкой на синем фоне и такой благородный триколор обречён на успех!

Чрезвычайно симпатично выглядят ромашки и в пёстрых пасторальных принтах - примерьте беззаботное букетное платье от Zolla и щедрые комплименты не заставят себя долго ждать.

Ромашки могут быть не только нарисованными, но ещё и виртуозно вышитыми шёлком на тюле, ажурно связанными крючком а-ля кроше, наклеенными в виде аппликаций из самоцветов и страз или сконструированными из объёмной пушистой шерсти - простор для цветочного творчества по-настоящему бесконечен.

Кстати, недавно российские дизайнеры Beaded Breakfast x Omut представили коллекцию авторских украшений-ромашек из бисера: серьги, чокеры и шикарный топ, на который команда бренда тратит более 110 часов ручной работы, можно с уверенностью назвать самой патриотичной одой ромашкам.

А любительницам европейских ювелирных шедевров стоит обратить внимание на элегантную коллекцию Margherita от Damiani.

Впрочем, флористическими нотками можно обогатить не только гардероб и шкатулку драгоценностей: ромашковый маникюр - абсолютный маст-хэв, который будет украшать и радовать каждый день в любую погоду!

И, естественно, не стоит забывать и о самом простом аксессуаре из ромашек - венке, созданным модницами ещё до нашей эры и любимым во все времена!

Автор: Диана Мицкевич