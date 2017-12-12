Роскошь и шик в яркой новогодней коллекции «Эконика»

Основным вдохновением для новогодней капсульной коллекции бренда "Эконика" стал стиль Ар-деко. Ключевой фигурой была выбрана лилия в солнечных лучах - популярный символ этого стиля. Геометрический узор в виде лилии появляется в деталях моделей, в формах каблуков и в фактурном паттерне на разных материалах: коже, бархате и пластике, а также в уникальных застёжках на клатчах. Роскошная цветовая гамма подчеркнута богатыми фактурами: праздничное мерцание глитера чередуется мягким бархатом, лаковый глянец сочетается с благородным велюром.

В премиальной линии Alla Pugachova акцент сделан на оригинальной вышивке мелкими пайетками на туфлях и аксессуарах и декоре из крупного бисера и жемчуга. Мягкая кожа, бархатный велюр и благородные цвета бордо и беж подчеркивают женственный силуэт лодочек, а цвет розового золота металлической кожи как нельзя лучше сочетается с жемчужным украшением. Обращают на себя внимание и сочный зеленый, насыщенный фиолетовый и ярко алые оттенки.

Новогоднюю коллекцию дополняет широкий ассортимент украшений: роскошные колье из бисера и жемчуга, изысканные браслеты и геометрические серьги в цветах коллекции. К новому году для самых маленьких принцесс «Эконика» также выпустила бархатные слипоны и маленькие сумочки с вышивкой в виде собаки – символа нового 2018 года!

Коллекция поступит в фирменные салоны «Эконика» и в интернет-магазин сети www.ekonika.ru в начале ноября 2017 года.