Роскошь и Стимпанк - модное дефиле Всемирного циркового фестиваля «Идол-2018!»

Вот уже шестой год подряд в сентябре на Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского проводится Всемирный Фестиваль циркового искусства «ИДОЛ». В этом году «Идол» прошёл в период с 6 по 9 сентября. Фестиваль совпал по датам с празднованиями 871-ого Дня Рождения столицы, став для многих Москвичей и гостей Первопрестольной незабываемым подарком. Из года в год «Идол» организуется не просто как конкурсные состязания, а благодаря виртуозной режиссуре блистательной команды профессионалов, во главе с художественным руководителем Большого Московского цирка Аскольдом Запашным и режиссером-постановщиком Евгением Шевцовым, фестиваль представляет собой целостный спектакль!

Связующим звеном между номерами, обрамляющим всё действие, являются выходы в разных образах и настроениях балета Большого Московского цирка под управлением Ольги Полтарак! Выступления балета воспринимаются как отдельные цирковые номера, тонко синхронизированные с тематикой постановки! А его костюмам позавидуют ведущие модели и дизайнеры мировых подиумов.

Фантазия главного художника Большого Московского цирка Надежды Русс не знает границ, каждый костюм или элемент реквизита, придуманный Надеждой, смело можно назвать произведением искусства!

Надежда Русс рассказала о деталях некоторых костюмов и поблагодарила всех мастеров, причастных к претворению её фантазий в жизнь:

«Тему «Старый цирк» предложил Аскольд Запашный, а я, в свою очередь, захотела воплотить эту тему в стиле «паропанка» или «стимпанка». Стимпанк – очень популярное направление в научной фантастике, вдохновлённое энергией паровых машин во второй половине 19 века. Я очень надеюсь, что мы сможем окунуть зрителя в атмосферу двигателей и разных механизмов, в миры Жюль Верна и Герберта Уеллса.

Элементы стимпанка внедрялись очень корректно. Не хотелось повторяться, мы стремились создать что-то оригинальное. Лампочки, встроенные в костюмы, работающие механизмы, крутящиеся пропеллеры, часы, пар и т.п.

При создании костюмов мы большое внимание уделили разработке каждого образа. Колоссальную работу провели при создании ретро-футуристических декораций, которые не только красивы и масштабны, но и очень функциональны. Ольга Полтарак смогла в пространстве этих декораций воплотить танцевальные мини-спектакли.

Отдельное внимание уделено реквизиту – его разрабатывали долго и сложно. Я бы хотела выделить номер в воздухе «Морские коньки». Коньки являются произведением искусства и заслуживают не меньшего внимания, чем сам номер. Для этого номера из создан трёхметровый реквизит. Он очень лёгкий, поскольку сделан из пластика, но визуально создаётся ощущение, что все элементы выполнены из металла.

Все костюмы сделаны вручную. Я перфекционист в своём деле, и нередко в процессе работы вношу коррективы в уже готовые модели. Но я очень рада, что в итоге получилось то, чем я горжусь. Благодарю мастеров за терпение и за труд!»

За два дня фестиваля балет Большого Московского цирка представил сразу несколько полноценных, самостоятельных номера, каждый из которых заслуживает отдельного внимания.

Элегантная и даже эротичная акробатика на «Морских коньках» под куполом цирка, эффектные «Золотые рыбки», нестандартная белоснежная «Мука»…

Любуясь этими шедеврами, испытываешь гораздо большие эмоции, чем на Неделе Высокой моды, ведь здесь модели не статично идут по подиуму, а выполняют сложнейшие хореографические и акробатические элементы!

У всех Москвичей и гостей столицы есть возможность в период с 12 по 16 сентября насладиться показательными выступлениями Лучших из Лучших лауреатов «Идола 2018» на арене «Большого Московского цирка».

Корреспондент: Юлия Бурулёва

Фотограф: Виктория Поплавская