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Косметика и парфюмерия (604)
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Пименова Ю. А.

Роскошь ваших волос – это наша профессия!

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  • 21 Марта 202122:45
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Компания KV-1 Russia, создатель уникальной процедуры «Ампульный холодный ботокс для волос KV-1», лидер продаж эксклюзивной премиум косметики для волос, представляет новинку 2021 года - невероятный несмываемый спрей-кондиционер Sublime Hair Shine KV-1. Средство для ухода за волосами с экстрактом черной икры для мгновенного интенсивного увлажнения, питания, укрепления и смягчения.

Эффект уже после первого применения:
- ваши волосы станут блестящими и шелковистыми
- предотвращает преждевременное старение волос
- минимизирует ломкость волос
- дольше сохраняет волосы чистыми
- облегчает расчесывание
- нейтрализует статический заряд
- обеспечивает термозащиту.

Имеет шикарный сливочный аромат. Подходит для ежедневного использования. Рекомендован для всех типов волос. Идеально подходит для тонких и осветлённых волос.

Стоимость новинки – 2 500 рублей (150 мл.)
Производство: Испания, Барселона.

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