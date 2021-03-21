Роскошь ваших волос – это наша профессия!

Компания KV-1 Russia, создатель уникальной процедуры «Ампульный холодный ботокс для волос KV-1», лидер продаж эксклюзивной премиум косметики для волос, представляет новинку 2021 года - невероятный несмываемый спрей-кондиционер Sublime Hair Shine KV-1. Средство для ухода за волосами с экстрактом черной икры для мгновенного интенсивного увлажнения, питания, укрепления и смягчения.



Эффект уже после первого применения:

- ваши волосы станут блестящими и шелковистыми

- предотвращает преждевременное старение волос

- минимизирует ломкость волос

- дольше сохраняет волосы чистыми

- облегчает расчесывание

- нейтрализует статический заряд

- обеспечивает термозащиту.



Имеет шикарный сливочный аромат. Подходит для ежедневного использования. Рекомендован для всех типов волос. Идеально подходит для тонких и осветлённых волос.



Стоимость новинки – 2 500 рублей (150 мл.)

Производство: Испания, Барселона.