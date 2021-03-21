Компания KV-1 Russia, создатель уникальной процедуры «Ампульный холодный ботокс для волос KV-1», лидер продаж эксклюзивной премиум косметики для волос, представляет новинку 2021 года - невероятный несмываемый спрей-кондиционер Sublime Hair Shine KV-1. Средство для ухода за волосами с экстрактом черной икры для мгновенного интенсивного увлажнения, питания, укрепления и смягчения.
Эффект уже после первого применения:
- ваши волосы станут блестящими и шелковистыми
- предотвращает преждевременное старение волос
- минимизирует ломкость волос
- дольше сохраняет волосы чистыми
- облегчает расчесывание
- нейтрализует статический заряд
- обеспечивает термозащиту.
Имеет шикарный сливочный аромат. Подходит для ежедневного использования. Рекомендован для всех типов волос. Идеально подходит для тонких и осветлённых волос.
Стоимость новинки – 2 500 рублей (150 мл.)
Производство: Испания, Барселона.
Роскошь ваших волос – это наша профессия!
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- 21 Марта 202122:45
Компания KV-1 Russia, создатель уникальной процедуры «Ампульный холодный ботокс для волос KV-1», лидер продаж эксклюзивной премиум косметики для волос, представляет новинку 2021 года - невероятный несмываемый спрей-кондиционер Sublime Hair Shine KV-1. Средство для ухода за волосами с экстрактом черной икры для мгновенного интенсивного увлажнения, питания, укрепления и смягчения.
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