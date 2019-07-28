Роскошный мяч для регби от Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил лимитированный тираж кожаных аксессуаров, посвященный чемпионату мира по регби.

Новозеландский профессиональный игрок в регби Дэн Картер представил роскошную новинку от дома Louis Vuitton. К чемпионату мира, который стартует 20 сентября в Японии, парижская марка выпустила лимитированный тираж мячей из мягкой черной кожи. Аксессуар украшен монограммами Louis Vuitton и вполне функционален. В комплекте с мячом идут кожаная переноска и специальный держатель. В сентябре в продаже появится всего 112 таких наборов, а также футболки с автографом Дэна Картера.