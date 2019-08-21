Россия победила на Международном фестивале фейерверков «Ростех»

18 августа в Москве в Братеевском каскадном парке завершился Международный фестиваль фейерверков «Ростех», который в этом году был посвящен теме театра.

Зрители увидели захватывающие выступления ведущих пиротехников из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции. Российская команда победила в пиротехническом соревновании и получила награду – символ фестиваля «Ассоль». Российская команда получила 542,25 балла от жюри. Второе место присудили Португалии (511 баллов) и третье место заняла Италия, получив 483,25 балла. Приз зрительских симпатий также достался российской команде.

«В первую очередь я хочу сказать спасибо зрителям, которые поддерживали и так тепло встречали нашу команду. Также я хочу сказать спасибо Александру Каморкину – создателю шоу – и всей команде пиротехников. Это ваша победа. Всем большого праздника!» - сказал представитель российской команды Виктор Самошин.

Капитан команды Португалии Витор Мачадо прокомментировал: «Россия - победитель, это честно, что мы заняли второе место. Российская команда очень профессиональная и заслужила победу. Мы очень рады, что стали частью такого масштабного фестиваля, это было здорово»

Мария Грация Джербаудо, представитель команды Италии, замыкающий тройку лидеров, добавила: «В первую очередь я хочу сказать, что люблю вашу страну, люблю Россию! Для нас это была огромная честь показать российской публике своё шоу. Это действительно один из самых лучших фестивалей в мире».

«Большой опыт участников, высокий уровень квалификации команд и масштаб представлений делают наш фестиваль одним из безусловных лидеров среди международных фестивалей фейерверков. Первое место – это не только очередная медаль, это подтверждение мирового признания и высочайшего уровня мастерства наших пиротехников», - отметила председатель совета директоров компании-организатора фестиваля «Пиротехнические технологии», помощник генерального директора Госкорпорации Ростех Юлия Воронова.

Несмотря на то, что в первый день фестиваля шёл дождь, за два дня мероприятия шоу посмотрело практически такое же количество зрителей, как и в прошлые годы. Кроме того, уже третий год подряд у зрителей была возможность посмотреть шоу фейерверков не только в парке, но и онлайн. В этом году трансляцию фестиваля на различных платформах посмотрели почти 2,5 миллиона человек.

В юбилейный год, кроме шоу фейерверков, зрители фестиваля увидели пиротехническое шоу на тридцатиметровых башнях с использованием фейерверков, работающих в горизонтальном направлении.

Огромным успехом пользовалась и дневная программа фестиваля. Гости приняли участие во множестве спортивных и игровых активностей.

Также специально для мероприятия был создан талисман фестиваля – Змей Горыныч. С пятиметровой инсталляцией сказочного героя зрители сделали тысячи фотографий.

Справка:

Компания «Пиротехнические технологии» является организатором Международного фестиваля фейерверков «Ростех» и лидером в области организации и проведения масштабных пиротехнических показов.

Компания разрабатывает концепции и проводит пиротехнические показы любого уровня сложности с использованием последних достижений в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.