Россияне назвали марку Asos любимой в сегменте массмаркет

Онлайн-ретейлер стал первым в мире и России по частоте пользовательских запросов в поисковиках.

Эксперты онлайн-проекта How to Dress Like опубликовали результаты нового исследования пользовательских запросов в 171 стране. В центр внимания аналитиков попали производители одежды и обуви сегмента массмаркет, в первую десятку вошли бренды Asos, adidas, Diesel, Forever 21, H&M, Nike, Puma, Topshop, Under Armour и Vans. При этом отмечается, что Asos стал лидером популярности не только в мире (52 страны), но и у российских пользователей.

На втором и третьем местах оказались бренды Nike и adidas (46 и 42 страны соответственно). Шведская марка H&M лидирует в 22 странах, а Forever 21 – в 17.