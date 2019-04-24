Российская Ассоциация электронных коммуникаций и МОДА.РФ запустили кластер «РАЭК / FASHION TECH»

В рамках Российского интернет-форума 18 апреля состоялась первая встреча кластера Fashion Tech https://raec.ru/clusters/fashion/.

Заседание началось с выступления руководителя кластера Антона Алфера.

«Цифровизация происходит сегодня во всех отраслях. Мы являемся свидетелями уникального феномена: четвертая индустриальная революция набирает обороты. ИТ сегмент и разработчики - это одно из конкурентных преимуществ цифровой экономики России. Я уверен, что в рамках нашего с вами кластера, у нас получится генерировать новые идеи и воплощать их в проекты и технологии, которые можно будет даже экспортировать за рубеж», - обратился к коллегам руководитель кластера.

По мнению Антона, Fashion и технологии в России развиваются параллельно. Для того, чтобы придать ускорение и сделать эти процессы более эффективными, необходимо сформировать встречное движение с обеих сторон: Fashion и ИТ.

Антон также подробно остановился на перспективах технологии Цифровых двойников, где крайне важны оцифрованные данные населения, а это означает прямое взаимодействие с государственными структурами.

В рамках кластера в качестве спикера выступил Баженов Алексей, руководитель Be In Open.

«В России на протяжении 20-го века экосистема легкой промышленности появилась и существовала в условиях дефицита, в отличие от системы индустрии моды на западе, которая формировалась в конкурентной борьбе.

Это означает, что у нас все вещи, которые производились, покупались, и не было распродаж. На западе экосистема работает в ситуации профицита, т.е. товара больше, чем людям нужно купить. Это подтолкнуло западную экосистему моды к работе с креативной индустрией. Чтобы выиграть конкурентную борьбу, свойств самого товара, как физического объекта, становится недостаточно, поэтому производители, подтягивают креативную индустрию: фотографов, журналистов, редакторов, стилистов, актрис и художников, для того чтобы совместно работать, создавая дополнительную ценность продукта. Эти люди внимательно следят за запросом общества. Они принадлежат к постиндустриальному обществу, и создают дополнительную ценность. Когда они входят в одну экосистему, это становится действительно конкурентоспособным.

IT технологии переструктурировали всё общество и радикально изменили всю современную структуру социума. На моду они тоже влияют.

IT технологии создали гаджеты и сервисы, благодаря которым наше внимание удерживается очень активным информационным пространством. Это оказывает огромное влияние на то, как мы воспринимаем современную реальность.

Главная характеристика поколения Z – это то, что они диджитал нейтив. Интернет был у них с самого детства, они не отличают физические предметы от виртуальных, для них это имеет одинаковую ценность. Потому в современной и в будущей индустрии моды, не будет больше разницы между виртуальным и физическим объектом. Уже сейчас, 50% мотивации для покупки - это история, фотографии, язык бренда, или какой-то вещи, и 50% свойства этой вещи. Эту ситуацию создала именно IT индустрия, и дальше, это будет только развиваться», - заключил Алексей.

Далее с докладом выступила Елена Рухлова (отдел аналитики института легкой промышленности). Елена подробно рассказала, что такое продукт fashion tech.

«Говоря о fashion tech, мы затрагиваем повестку дня, т.к. это неотъемлемая часть модели Индустрии 4.0. Fashion tech – это предиктивная аналитика, базовая основа современных ИТ-технологий, один из ключевых элементов, без которого дальнейшее построение коммуникаций между всеми участниками процесса невозможно», - отметила Елена в своем выступлении.

Более того, спикер подробно остановилась на процессе «умного» производства, составляющих Fashion tech, а также проанализировала опыт зарубежных коллег в формировании профессиональных сообществ по развитию индустрии. В России попытки образования профессиональных сообществ безуспешно вводились два года назад, по словам Елены.

Заключающим выступлением на собрании кластера стал доклад Аникеевой Натальи – функциональный архитектор Wise Advice.

Как отметила Наталья, сегодня стало абсолютно понятно, что на рынке легкой промышленности много решений, которые обрывками автоматизируют процессы легкой промышленности. При этом наблюдается отсутствие комплексного подхода, способного обеспечить взаимодействие производства, интернет-конструкторов, склада, продаж и «переработать» информацию в управленческие и аналитические данные.

«Стоит помнить, что ни одна автоматизированная система не может войти на производство, которое не понимает, что делать и не имеет методического комплекса для ведения бизнес-процессов. Поэтому мало говорить о креативе, нельзя забывать об алгоритмизации процессов»,- говорит Наталья.

Согласно мнению Натальи, все производства имеют пул проблем, которые может решить создание единого информационного пространства с помощью программно-методического комплекса для легкой промышленности.

Первую встречу кластера смогли посетить не все его участники, однако расстояние не помешало им активно принимать участие в обсуждении проблем отрасли и их возможных решениях.

К примеру, Андрей Ревяшко, ИТ-директор Wildberries, прислал видео-обращение от лица компании: «Мы бы хотели выразить свою заинтересованность в развитии fashion tech, говоря об ИТ-технологиях. На наш взгляд, появление такого направления в РАЭК - это отличная возможность развития отрасли. Технологии Fashion Tech помогают генерировать не только рост компании, но и уровень клиентского сервиса», - обратился к участникам Андрей Ревяшко через экран.

По окончании заседания участники обменялись впечатлениями о встрече и договорились о дальнейшем сотрудничестве в формате кластера Fashion Tech.