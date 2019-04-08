Российская коллекция сумок Christian Louboutin

Кристиан Лубутен посвятил России мини-коллекцию театральных сумочек.
В этот четверг в московском магазине Christian Louboutin на Большой Дмитровке стартуют продажи новой коллекции сумочек. Кристиан Лубутен посвятил России и российской театральной традиции пять моделей из муара и парчи. Сам дизайнер признается, что остался под большим впечатлением после посещения Большого театра в 2016 году. Кстати, Лубутен также проспонсировал реставрацию музейной коллекции театра.
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