Российская марка Chapurin выложила в открытый доступ свои эскизы

Скетчбук дизайнера Игоря Чапурина можно использовать как раскраску.0

У молодых дизайнеров появился шанс постажироваться у Игоря Чапурина. В социальных сетях российского бренда появилось сообщение: «Скетчи можно творчески переосмыслить и отправить нам по адресу chapurin@chapurin.com. Автор лучших работ сможет пройти стажировку в компании». Сам скетчбук дизайнера можно скачать по ссылке.