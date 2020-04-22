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Игорь Чапурин (CHAPURIN) (42)
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Артем Кузелев

Российская марка Chapurin выложила в открытый доступ свои эскизы

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  • 22 Апреля 202011:50
Сюжеты: Игорь Чапурин (CHAPURIN)

Скетчбук дизайнера Игоря Чапурина можно использовать как раскраску.0

У молодых дизайнеров появился шанс постажироваться у Игоря Чапурина. В социальных сетях российского бренда появилось сообщение: «Скетчи можно творчески переосмыслить и отправить нам по адресу chapurin@chapurin.com. Автор лучших работ сможет пройти стажировку в компании». Сам скетчбук дизайнера можно скачать по ссылке.

 
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