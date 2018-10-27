Российская марка детской одежды Choupette на Moscow Fashion Week 2018

Каждый сезон главное событие в мире отечественной моды Moscow Fashion Week собирает под крышей Гостиного Двора наиболее интересных представителей модной индустрии России.

25 октября 2018 года в рамках недели Высокой моды прошёл показ коллекций Choupette, который был разделен на три тематические части.

Первая часть — космический перформанс под выступление оперной певицы Светланы Феодуловой, которая отмечена в «Книге рекордов Гиннеса» как обладательница самого высокого голоса и самого высокого колоратурного сопрано. Фантастический танец в тумане из сухого льда произвел впечатление на зрителей и подготовил их к модному показу бренда Choupette.

Показ fashion-коллекций бренда Choupette под выступление джазовой певицы Александры Шерлинг стал второй частью мероприятия. В этом сезоне дизайнеры бренда Choupette подготовили три коллекции: «Магия света» и «Анти-принцесса» – для девочек и «Прогулка по Луне» – для мальчиков. В коллекции «Магия света» дизайнеры сделали акцент на сочетании сложных материалов: бархата, летящих тканей, перьев и искусственного меха. В коллекции «Анти-принцесса» представлены яркие платья и кардиганы из ворсового трикотажа. Для мальчиков в этом сезоне дизайнеры приготовили коллекцию, вдохновляющую на открытия новых миров. Металлик, фактурный трикотаж, серебристое напыление – основные черты новой футуристической коллекции «Прогулка по Луне».

Третья часть показа — дефиле юных моделей в нарядах для торжественных случаев из линейки «Церемония» под песню-хит «Пересечение» от экс-солистки группы «ВИА Гра» Меседы Багаудиновой. Следуя тенденциям взрослой моды, линейка «Церемония» для девочек предлагает роскошные платья с изысканной отделкой и декором. Праздничную одежду Choupette выделяют летящие ткани, пышные юбки и нежные пастельные оттенки.