Oh, my выпустила новый лук бук cезона весна-лето 2017

Как известно, Oh, my всегда придерживается максимально лаконичного кроя и выпускает понятную одежду. В этом сезоне к уже давно любимым футболкам и боди добавились обязательные в гардеробе фуфайки и водолазки из тонкого трикотажа, невероятно приятные телу. К летнему сезону появятся укороченные объемные футболки и столь необходимые майки из трикотажа с лайкрой. Еще одним полезным приобретением для лета станут макси-платья А-образного кроя в разных вариациях. На правах сто процентного Must Have выступает женский черный комбинезон с широкими, чуть укороченными брюками-палаццо.

Одежда Oh, my обычно представлена только в трех цветах (белом, черном, сером и в их оттенках). В этот раз в коллекции появился серебряный – он был выбран для нового направления марки. Теперь Oh, my выпускает и плащи. Модели из лёгкой полиэстеровой ткани на молнии, кнопках и с капюшоном станут идеальным решением на весну и лето. Плащ-пыльник не мнется и при необходимости легко убирается в сумку. Плащи появились и в мужской и в женской коллекциях.

В Москве эту одежду можно купить:

корнер марки в универмаге «Цветной»

Цветной б-р, д. 15, стр. 1, 2 этаж

корнер марки в универмаге Debenhams

ТРЦ «АВИАПАРК»

Ходынский б-р, д. 4, 2 этаж

Интернет магазин www.ohmy.ru

Цены в корнере соответствуют ценам на коллекцию на официальном сайте www.ohmy.ru

Еще больше адресов продажи на сайте марки

www.ohmy.ru