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Артем Кузелев

Российская марка отказалась от натуральной пушнины

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  • 23 Января 201918:57

После критики в социальных сетях отечественный бренд 12Storeez объявил о снятии с производства изделий из пушнины.

Руководство российской марки 12Storeez приняло решение отказаться от использования в своей продукции пушнины. К пушнине относится натуральный мех норки, соболя и некоторых других животных, однако в категорию не входят, например, овчина или мех кролика. Решение было принято после агрессивной критики в социальных сетях норковой шубы из новой коллекции бренда. Генеральный директор марки Иван Хохлов опубликовал в Instagram свое обращение и поблагодарил пользователей за ценные комментарии: «Именно такая обратная связь заставляет нас задуматься о том, что мы делаем, и меняться к лучшему».

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