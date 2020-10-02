Российская премьера драмы «Уроки фарси» состоится в рамках ММКФ

7 октября в рамках ММКФ состоится российская премьера драмы режиссера Вадима Перельмана «Уроки Фарси», производства кинокомпании Hype Film. Мировая премьера картины прошла на Берлинском кинофестивале и получила самые высокие оценки кинокритиков и профессиональной аудитории. Прокат картины в России будет осуществлять дистрибьютор фестивального и авторского кино «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе медиахолдинга «Газпром-медиа»).

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ

Фильм рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса - для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха - еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.





Илья Стюарт, основатель и продюсер Hype Film:

«Мы очень рады наконец-то анонсировать показ драмы «Уроки Фарси» в рамках ММКФ. Эта история-притча рассказана на нескольких языках и создана с большим уважением к огромной мировой трагедии, для нас это действительно волнительный момент, ведь впервые картину сможет увидеть и оценить российский зритель».

Ирина Пономарева, генеральный директор кинопрокатной компании «Белые ночи»:

«Уже почти год после Берлинского кинофестиваля российские кинокритики называют фильм «Уроки Фарси» - долгожданной премьерой этого года. Мы считаем такую реакцию заслуженной и одной из самых показательных. Наших зрителей ждет нетривиальная история одного спасения, в которой, как и в жизни, есть все: патовые ситуации, приводящие к отчаянию, случайное везение, дающее надежду… Этот фильм удивительным образом совмещает повествование о войне с неожиданной иронией и оставляет веру в главные человеческие достоинства: сочувствие, сострадание и готовность помочь тому, кто крайне нуждается в помощи».

В российский прокат картина «Уроки фарси» выйдет 12 ноября.

Прокат картины в России будет осуществлять дистрибьютор «Белые ночи»

Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Вадим Перельман, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков

Автор сценария: Илья Цофин

Режиссер: Вадим Перельман («Дом из песка и тумана» (3 номинации на Оскар-2003), «Измены», «Пепел»)

Оператор: Владислав Опельянц («Вторжение», «Лето», «Заложники», «Ученик»)

В главных ролях: Науэль Перес Бискаярт («120 ударов в минуту», «До свидания там, наверху», «Сука-судьба»), Ларс Айдингер («Зильс-Мария», «Матильда»), Йонас Нэй («Германия 83»), Леони Бенеш («Белая лента», «Корона»)

Производство: Hype Film (Россия), LM Media (Германия), One Two Films (Германия), «Беларусьфильм» (Белоруссия)

Страны: Россия, Германия, Белоруссия