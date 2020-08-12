Российская редакция Vogue показала обложку сентябрьского номера

Иллюстрацию «Надежда» для журнала создал художник Эрик Булатов.

Сентябрьский номер 26 международных версий Vogue посвящен надежде. Каждая редакция по-своему передала идею на обложке. К примеру, российская версия издания выйдет с иллюстрацией художника Эрика Булатова. Новая работа перекликается с его «Свободой», выставленной в Ельцин-центре в Екатеринбурге. О сентябрьской обложке главред издания Маша Федорова сказала: «Надежда, витающая в облаках, стала для нас универсальным символом, в который каждый человек на Земле может вложить свой смысл».