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Артем Кузелев

Российская редакция Vogue показала обложку сентябрьского номера

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  • 12 Августа 202011:06
Сюжеты: Vogue

Иллюстрацию «Надежда» для журнала создал художник Эрик Булатов.

Сентябрьский номер 26 международных версий Vogue посвящен надежде. Каждая редакция по-своему передала идею на обложке. К примеру, российская версия издания выйдет с иллюстрацией художника Эрика Булатова. Новая работа перекликается с его «Свободой», выставленной в Ельцин-центре в Екатеринбурге. О сентябрьской обложке главред издания Маша Федорова сказала: «Надежда, витающая в облаках, стала для нас универсальным символом, в который каждый человек на Земле может вложить свой смысл».

 
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