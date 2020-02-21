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Артем Кузелев

Российская версия L’Officiel Voyage закрывается

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  • 21 Февраля 202009:34
Сюжеты: L’Officiel

В редакции издания сообщили, что больше на территории России издание выходить не будет.

Рынок глянцевых изданий продолжает переживать кризис. Еще одним закрытым журналом стала российская версия журнала о путешествиях L’Officiel Voyage. Финальным номер стал сдвоенный февральско-мартовский выпуск. Издание выходило на территории России с 2016 года в количестве восьми выпусков в год.

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