Российские дизайнеры отправляются в Париж

Правительство Москвы профинансирует участие российских дизайнеров в предстоящей Неделе моды в Париже.

Московское правительство поддержит дизайнеров, которые впервые представят шоу-кейс на Неделе моды в Париже. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы. Заместитель Сергея Собянина Наталья Сергунина подчеркнула: «Парижская Неделя моды – отличная возможность для московских дизайнеров заявить о себе. Город поддержит их и просубсидирует 100% затрат на участие, поможет с логистикой и оснащением выставочного стенда». Прием заявок от модельеров (в Московском экспортном центре) открылся 20 мая и продолжится до 17 июня. Результаты отбора станут известны 1 июля.