Российские знаменитости на выставке CPM

25 февраля стартовал 32-й сезон CPM – Collection Première Moscow, главной модной выставки на территории России и Восточной Европы. Новые коллекции будущего сезона осень-зима 2019/20 в московском «Экспоцентре» представили 1418 дизайнерских брендов из 35 стран мира. Многие российские знаменитости также не смогли пропустить показы и шоу-румы с самыми последними новинками.

Официальным гостем церемонии открытия выставки стала Анфиса Чехова, известная телеведущая и соосновательница бренда женской одежды By.Che, пообещавшая собравшимся гостям также принять участие в CPM уже в ближайшем сезоне – в сентябре 2019 года. После официальной части Анфиса нашла время пообщаться со многими дизайнерами, отметив, что для нее, как для fashion предпринимателя, очень важно увидеть успешные примеры развития других брендов. Особенно надолго телеведущая задержалась в корнере KROYYORK, ведь, создавая свои знаменитые пальто, дизайнеры марки уже 27 лет успешно сочетают модные тенденции и высочайшее качество.

В самые первые часы работы выставочный комплекс «Экспоцентр» посетили Екатерина Одинцова, Евгения Малахова, Илана Юрьева, Ирина Медведева, Никита Тарасов, Максим Шарафутдинов и Елизавета Арзамасова. Многие гости отметили высокое качество и авангардный дизайн белорусских брендов, а актриса Зоя Бербер призналась, что белорусская марка Lakbi практически полностью подготовила ее к следующей зиме.

Звезды смогли по достоинству оценить не только коллекции международных и российских брендов, среди которых норвежский производитель кашемировых вязаных аксессуаров Noryalli, но и косметические новшества от партнеров CPM – брендов LebeL, Natura Siberica, Curaprox, Swiss Smile, а также свежую линейку интерьерных ароматов «Третье чувство».

Многих знаменитостей, а также отраслевых экспертов, журналистов и байеров собрал закрытый вечер CPM Body&Beach VIP Cocktail Siestecita, посвященный испанской бельевой моде. Специальным гостем мероприятия стала Оксана Федорова, телеведущая и креативный директор собственного бренда одежды Ofera, а среди гостей, помимо байеров, присутствовали Анастасия Макеева и Анжелика Агурбаш, Ирина Пегова (в Lakbi), Вячеслав Зайцев, Анна Тихомирова, Ирина Муромцева, Лариса Вербицкая, Анна Банщикова, Алиса Гребенщикова, Анна Михайловская, Зоя Бербер, Ая (группа «Город 312»), Эвелина Бледанс, Дарья Повереннова, Маргарита Митрофанова, Светлана Мастеркова, Светлана Абрамова, Арчи, Виталий Абдулов, Елена Бирюкова, Анна Горшкова, Ирина Медведева (с Save my bag), Глафира Тарханова, Константин Андрикопулос, Екатерина Одинцова (в Lakbi), Руслан и Елена Нигматуллины, Александр Иванов, Анастасия Денисова, Ольга Зайцева, Татьяна Миловидова, Алиса Толкачева, Янина Мелихова, Светлана Королева (с Giovanni Fabiani), Поля Полякова, Анна Пескова, Ирина Лачина, Алексей Марков, Дарья Храмцова, Анна Невская, а также редакторы деловых изданий и модные блогеры.