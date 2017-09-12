Чем отчетливее становится дыхание осени, тем острее возникает желание отправиться в теплые страны, тем более, что лето в этом году не баловало погодой. На юг потянулись не только перелетные птицы, но и звезды отечественного шоу-бизнеса. А что главное в путешествии? Конечно же, вместительный и удобный чемодан, в который смогут уместиться не только самые необходимые в поездке вещи, но и вечерние наряды. Никогда не знаешь, какие приключения ожидают на отдыхе, а великолепно выглядеть и быть на высоте нужно в любой ситуации!

7 сентября в центре столицы состоялось яркое светское событие: торжественное открытие нового магазина Robinzon Premier в Смоленском пассаже, где на площади более 550 квадратных метров представлены товары большинства всемирно известных брендов багажа. Чемоданы, рюкзаки, трэвел и бизнес-аксессуары – в Robinzon Premier можно найти все, чтобы легко и с удовольствием собраться в путешествие.

На открытии присутствовали: Олеся Судзиловская, Митя Фомин, Мария Шукшина, Жанна Бадоева, Андрей Разыграев, Маргарита Митрофанова, Ольга Кабо, Тимур Соловьев, Даша Гаузер, Игорь Верник, Анна Цуканова-Котт, Владимир Славский, Екатерина Одинцова, Максим Шарафутдинов, Мария Лобанова.

Впечатляющая шоу-программа, презентации от ведущих брендов багажа, розыгрыш полезных каждому путешественнику подарков и праздничный фуршет не давали заскучать почетным гостям вечера.

На праздничном открытии Robinzon Premier у каждого была возможность лично пообщаться с представителями брендов, представленных в магазине, ознакомиться с огромным ассортиментом моделей, а также узнать о самых свежих тенденциях, которые вдохновляют дизайнеров на создание ярких и стильных трэвел-аксессуаров.

Robinzon – мультибрендовый магазин чемоданов и багажа, более 20 лет занимающий лидирующие позиции на рынке. Чемоданы, дорожные сумки, стильные рюкзаки для ноутбуков и оригинальные молодежные портфели, разнообразные аксессуары, – компания неизменно радует своих клиентов высококачественными и стильными изделиями от лучших производителей мира. В Robinzon представлены практически все ведущие мировые бренда багажа и дорожных аксессуаров на любой вкус. Тщательно подобранные модели удовлетворят запросы даже самых взыскательных путешественников.

Заядлый путешественник Андрей Разыграев за последние несколько лет научился собирать багаж за считанные часы, непосредственно перед вылетом. «При этом я знаю людей, которые начинают собираться в поездку чуть ли не за неделю. Но я живу в таком ритме, что просто не могу себе позволить тратить столько времени на сборы. Обычно у меня ранние вылеты и я предпочитаю собираться в последнюю ночь, а отсыпаться уже в самолете. Чемодан – это вещь специфическая, которая в первую очередь, на мой взгляд, должна приносить пользу. Польза чемодана заключается в том, чтобы он был легким и вместительным. Для меня не принципиально, чтобы чемодан был ярким, но его дизайн должен соответствовать моему духу», - рассказал известный телеведущий и шоумен.

Стильные чемоданы, сумки и аксессуары от легендарного итальянского бренда Bric's порадуют ценителей роскоши и комфорта. Эти изделия давно стали классикой и своеобразной визитной карточкой для самых требовательных туристов.

У актрисы Олеси Судзиловской процесс сборов в поездку также отработан до мелочей. «Если я собираюсь в отпуск, приготовления занимают больше времени, чем сборы на кинофестиваль или съемки. Для деловых поездок у меня всегда есть четкий список. Совсем скоро я еду в Ялту на международный кинофестиваль, где буду в составе жюри. Вот как раз сегодня совершила покупку для этой поездки. В выборе сумки я больше ориентируюсь на свое настроение и необходимость. Для меня важна функциональность и красота. Хотя, конечно, в моем гардеробе есть и совершенно не функциональные бестолковые вещи, но я получаю от них эстетическое удовольствие!»

Для страстных любителей путешествий организаторы приготовили настоящий подарок – презентацию бренда Roncato. Поклонники марки ценят ее неповторимый стиль и непревзойденное качество без малого уже 70 лет. Сегодня, благодаря последним технологиям и эксклюзивному методу литья, чемоданы Roncato отличаются поистине легким весом и невероятным удобством в использовании.

А вот Мария Шукшина подходит к вопросу сборов в дорогу серьезно и за несколько дней начинает продумывать, что с собой взять. «Я не люблю брать лишнее, поэтому всегда сначала решаю, что мне может понадобиться в поездке. Я предпочитаю легкие, вместительные, но в то же время компактные чемоданы. Я только вчера прилетела из Лондона и пока буду сниматься в Москве, но, несмотря на это, уже присмотрела себе чемодан на будущее», - поделилась актриса.

Поклонников практичности ждала презентация сверхпрочных моделей немецкого бренда TITAN: яркие чемоданы необычных форм для тех, кто предпочитает быть в центре внимания, и классические модели для опытных путешественников – чемоданы TITAN подарят владельцам комфорт в любом путешествии. Чемоданы этого бренда пользуются популярностью во всем мире и их ценят за отличное соотношение цены и качества.

Также легко относится к поездкам и актриса Анна Цуканова-Котт.

«Я трачу на сборы буквально пять минут: просто кидаю в чемодан все, что под руку попалось. Но так как у меня за месяц может быть пятнадцать-двадцать поездок, есть и стандартный набор, который всегда наготове. Для меня важно, чтобы чемодан помещался в ручную кладь, был стильным, красивым и, конечно, легким. К тому же, если что-то забыли, то это всегда можно купить».

Бельгийский бренд Hedgren создан для людей, ведущих активный образ жизни. В широком ассортименте представлены практичные и функциональные сумки для мужчин и женщин, сумки для офиса и деловых поездок, для путешествий и ежедневного использования.

Ведущий Первого канала Тимур Соловьев признался, что он может собраться в командировку за пятнадцать минут! Если же предстоит длинное путешествие, то к нему предпочитает подготовиться более основательно.

«Я обращаю внимание на свой внешний вид, поэтому чемодан должен подходить по стилю и быть удобным. В основном все мои багажные сумки черного цвета».

Эксперты Robinzon Premier подробно рассказали гостям презентации о том, какие чемоданы и как выбирать, чтобы не платить за перевес, про самые бесшумные колеса, которые позволяют удобно катить даже очень тяжелый чемодан, про самую вместительную ручную кладь и про самые надежные замки.