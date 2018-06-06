Российский бренд ANTE KOVAC анонсирует открытие флагманского бутика

7 июня в Легендарном Крокусе состоится Торжественное открытие флагманского бутика российского бренда ANTE KOVAC и Уникальной Выставки интерактивных арт-объектов « Art To Wear Art»

Бренд Ante Kovac произвел Переворот в философии общения зрителя с искусством. Отныне, произведением искусства можно наслаждаться не только созерцая, но и полноценно обладая им. Благодаря уникальным работам ANTE KOVAC, понравившийся экспонат можно забрать прямо из «музея» и публично владеть им, дополнять свои образы и демонстрировать окружающим, вызывая всеобщее восхищение. Предметы искусства больше не хранятся в музеях и галереях, они вышли на улицы городов и перемещаются вместе с их обладателями.

Идея утилитарности и носибельности предметов искусства Ante Kovac и их интеграции в нашу жизнь, а так же, переплетение символов классического и модернистского Искусства, легли в основу коллекции Ренессанс, которая будет представлена широкой публике на авторской выставке «Art to wear Art», ставшей основным философским принципом бренда «Искусство нести искусство».

Новый взгляд на искусство и философские идеи Ante Kovac , полностью разделяет основной партнер выставки, мировой бренд не нуждающийся в дополнительном представлении Bentley - Авилон.

Гостям мероприятия будет представлено уникальное иммерсивное шоу, Выставка авторских инсталляций, включает в себя 5 арт-объектов с дополненной реальностью, погружающие зрителя в мир бренда в совершенно новом авторском формате оживающего искусства.

Место проведения Крокус Сити Молл

Дата проведения 7 июня

Сбор гостей с 17.00 до 18.00

Аккредитация:

тел:+79261595868

mail: diamond-alena1972@mail.ru

О БРЕНДЕ:

Российский бренд сумок Ante Kovac является уникальным явлением в мире моды! На протяжении десяти лет московская мануфактура создает эксклюзивные сумки ручной работы на различную тематику, выпуская по несколько коллекций в год. Вдохновением для коллекций становились работы великих Дали, Ван Гога, Альфонса Мухи и многих других великих мастеров.

История бренда началась со знакомства московской художницы Анна Серегина и потомственного кожевника Анте Ковача из Хорватии. С первого дня основания успех Ante Kovac рос лишь в гору: сотрудничество с Никасом Сафронов, открытие бутика в Москве, открытие собственной фабрики, многочисленные показы, фото сессии и съемки фильмов. Анна Серегина занимается не только модой, но и созданием интерьеров для своего дизайнерского бюро Yan Moserbach, живописью, ювелирным искусством.

Все изделия Ante Kovac создаются из натуральной кожи, с применением ручной росписи и техники тиснения, передающих различные текстуры и экспериментальные идеи мастеров. Темой недавней коллекции Ренессанс стало сравнение тенденций прошлого и настоящего. За основу были взяты великие полотна художников эпохи Ренессанс, представляющие тенденции прошлого, а съемные значки в виде хэштега, смайлика или биткоина, олицетворяют тренды нашего времени.