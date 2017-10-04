Российский бренд BQ объявил о старте продаж нового селфифона BQ-5204 Strike Selfie

Новинка с металлическим корпусом обладает внушительными характеристиками и качественными камерами для фото и селфи-шотов.

За 6490 рублей покупатель получит устройство, оснащенное двумя встроенными высокочувствительными камерами от мирового лидера фотоиндустрии Sony (16 и 13МП) со вспышкой и автофокусом, предназначены для создания ярких и фотографий, что, несомненно, порадует всех любителей селфи.

Кроме того, устройство работает на современном 4-х ядерном процессоре MT 6580, который уже хорошо зарекомендовал себя в работе с многозадачными приложениями. Аппаратной основой гаджета стала современная операционная система Android 7.0. Визуальные возможности обеспечивает яркий 2,5D экран с диагональю 5,2”, сделанный по технологии Full lamination, гарантирующей контрастную цветопередачу и отсутствие бликов при использовании смартфона при ярком освещении. Оперативная память составляет 1 Гб, встроенная память для хранения любимых фильмов, формата HD, игр, книг и фотографий – 8 Гб. Кроме этого память устройства можно расширить до 64 Гб с помощью карты памяти формата microSD, поэтому у вас не будет проблем с хранением нужного контента.

Из дополнительных возможностей стоит отметить поддержку OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства.

Приобрести смартфон можно в официальном интернет-магазине производителя http://shop.bq-mobile.com/

BQ - российский бренд портативной электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель составляют мобильные телефоны, смартфоны и планшетные компьютеры в бюджетном ценовом сегменте. Активное развитие BQ обусловлено сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ, Беларуси, Казахстане.

Официальный сайт — www.bq-mobile.com

Полные технические характеристики модели:

Дисплей 5.2'' IPS

Разрешение HD 1280*720

Операционная система Android™ 7.0

Процессор MT 6580, 4 ядра, 1300 MHz

Оперативная память 1 ГБ

Встроенная память 8 ГБ

Мобильная связь GSM 900/1800 мГц

Мобильный Интернет 3G WCDMA 900/2100MГц, GPRS, EDGE

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth Версия 4.0

Количество SIM 2

Карта памяти Micro SD до 64 ГБ

Разрешение камеры Фронтальная 13.0 МП / Задняя 16.0 МП

Навигация GPS

Емкость 2500 мАч

Размер устройства 145,5 х 73 х 8,9 мм

Вес устройства 164 гр