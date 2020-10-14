Le Journal Intime представляет новую коллекцию Fall-Winter 20/21 - Dr.Tailor

Российский бренд fashion-белья Le Journal Intime раскрывает новую страницу своего «интимного дневника», представляя коллекцию Fall-Winter 20/21 - Dr.Tailor. Название отсылает к многолетнему опыту бренда в использовании специализированных технологий и материалов, благодаря которым все коллекции Le Journal Intime по-новому раскрывают тему функциональности, оставляя в центре внимания самое главное – природную красоту женского тела и естественную сексуальность.



В новом сезоне Le Journal Intime сосредоточился на расширении линейки бра и бралеттов, сделав акцент на линиях выреза, дизайне спинки, вариациях отделки и цветовой гамме. В соответствии с запросом на цвет к своей традиционной базовой палитре бренд добавил коралловый и глубокий синий.

В коллекцию вошли новые модели Lynx, комбинезон, бралетт и топ с высоким вырезом, бандо Sparrow с декором, напоминающим «крылышки» на бретелях, боди и бралетт Delica с имитацией «запáха». Среди новинок бренда также комплект Battement c контрастной отделкой и топ Koma c вставкой из кружева и неэластичного прозрачного слоя, который обеспечивает качественную поддержку и естественный эффект пуш-ап без использования жестких косточек и чашечек. Знаковая линейка Vivien дополнена моделями в актуальных оттенках с брендированной контрастной тесьмой: бюстгальтер-топ, брифы и шорты с высокой посадкой.

Все изделия традиционно выполнены из профессиональной мелкоячеистой трикотажной сетки power-net, которая повторяет природные изгибы женского тела и оставляет кожу открытой на 65%. В бюстгальтерах отсутствуют косточки и жесткие элементы, а поддержка обеспечивается за счет кроя, эластичного материала и технологи плоских швов.

Коллекция Dr. Tailor открывает новый взгляд на базовые модели бренда, стирая рамки традиционного представления о белье, и переводит топы и боди в разряд bodywear.



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