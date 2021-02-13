Российский бренд Graf Кольцов представляет новую коллекцию ювелирных украшений «Safary»

Фауна влюбляет и восхищает! Здесь все максимально индивидуальны: животные не мыслят стереотипами, не прислушиваются к мнению общества и не интересуются, что о них подумают другие. Есть только ценности рода и свой характер. Находясь в восхищении от природной красоты текстур кожи животных и блеска чешуи пресмыкающихся, GRAF КОЛЬЦОВ создал коллекцию исключительной красоты «SAFARY».

Ювелирный бренд GRAF КОЛЬЦОВ — участник 10 международных выставок ювелирных и часовых брендов JUNWEX. Компания с 1997 года специализируется на выпуске обручальных колец, при этом имеет в своем ассортименте множество других товарных групп, как для элегантных дам, так и для уверенных в себе мужчин.

В новую коллекцию вошли фактурные образы животных, ювелирам удалось добиться максимально точной передачи текстур кожи и чешуи. Самое важное: сделали это безопасно для животного мира. Бренд поддерживает тему экологии в производстве и создает украшения, имитирующие натуральность, без вреда для животных.

100 моделей колец и серег коллекции созданы в удивительных природных красках: белые, синие, зеленые, черные оттенки. Серебро и керамика позволяют передать цвет, блеск, натуральную красоту каждой чешуйки и миллиметра кожи. Сложные фактуры выглядят естественно. Обработка камней – кабошон – помогла добиться максимальной гладкости и вписать камень в архитектуру самого украшения, выполняя внешне роль винтика или заклепки.

Украшения этой коллекции по мотивам фауны влюбляют взгляд и волнуют душу. Животный мир удивляет своей непохожестью, открытостью и натуральностью.

О бренде Graf Кольцов:

Мы — те, кто в далёком 1997-м в провинциальном городе П, том, что в сердце Поволжья, стали больше говорить о любви!.. Во времена, когда не было комфорта, нас окружало мало красивых вещей и атмосфера давила полным отсутствием мыслей про себя и счастливую жизнь, мы стали не просто говорить о любви, а вкладывать её в самый популярный ювелирный аксессуар – обручальное кольцо.

Мы сейчас — те, кто создает для жениха и невесты уникальные кольца и всю свою энергию направляет в создание обручальных парных украшений, не похожих на кольца с витрины. И у них не только новая форма. В главном семейном украшении есть душа!

Сайт — https://grafkolcov.ru/

Инстаграм — https://www.instagram.com/graf_kolcov/

ВКонтакте — https://vk.com/grafkolcov

YouTube — https://www.youtube.com/channel/UCw3wddN5q3k9KYA1KpLqS0w